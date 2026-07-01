Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost, Orangerie du Thabor, Rennes

Informations pratiques

Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost 31 août – 7 septembre Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T10:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-07T10:00:00+02:00 – 2026-09-07T20:00:00+02:00

horizons sensibles:

L’horizon marin n’est jamais une ligne stable, il est une frontière sensible, le lieu où l’eau et le ciel se négocient en permanence.

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Exposition de photos et peintures sur le thème de l’horizon exposition peintures

huile sur toile 150 x100 cm photo erick Deroost