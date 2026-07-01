Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost, Orangerie du Thabor, Rennes
lundi 31 août 2026 · Orangerie du Thabor · Rennes
Informations pratiques
Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost 31 août – 7 septembre Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T10:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-07T10:00:00+02:00 – 2026-09-07T20:00:00+02:00
horizons sensibles:
L’horizon marin n’est jamais une ligne stable, il est une frontière sensible, le lieu où l’eau et le ciel se négocient en permanence.
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition de photos et peintures sur le thème de l’horizon exposition peintures
huile sur toile 150 x100 cm photo erick Deroost
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