Horrible vie, horrible ville , petite excursion dans le Paris baudelairien Auditorium du MA.AT Arcachon

Arcachon

Horrible vie, horrible ville , petite excursion dans le Paris baudelairien

Auditorium du MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Par Marie-Catherine HUET-BRICHARD

Marie-Catherine Huet-Brichard, professeur émérite de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès.

Textes lus par Philippe LAVAUD

Un poète, une ville, une forme qui se cherche, un recueil en chantier voilà Le Spleen de Paris.

Ou comment la ville, en investissant la poésie, impose au poète une nouvelle esthétique et remodèle la figure de l’artiste. .

Auditorium du MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

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English : Horrible vie, horrible ville , petite excursion dans le Paris baudelairien

L’événement Horrible vie, horrible ville , petite excursion dans le Paris baudelairien Arcachon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Arcachon