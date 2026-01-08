Hors-cadre | FRAC Auvergne Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne Clermont-Ferrand
Fonds régional d'art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand
Début : Lundi 2026-12-06
fin : 2026-06-07
2026-12-06
Pour sa nouvelle collaboration avec le musée Crozatier, le Fonds régional d’Art contemporain (Frac) Auvergne a le plaisir de présenter l’exposition Hors-cadre qui se déploie généreusement au sein des espaces permanents du musée Crozatier.
Fonds régional d'art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000
English :
For its new collaboration with the Musée Crozatier, the Fonds régional d?Art contemporain (Frac) Auvergne is pleased to present the exhibition Hors-cadre, generously displayed in the permanent spaces of the Musée Crozatier.
