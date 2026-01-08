Hors-cadre | FRAC Auvergne Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne Clermont-Ferrand

Hors-cadre | FRAC Auvergne

Fonds régional d'art contemporain FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme

Pour sa nouvelle collaboration avec le musée Crozatier, le Fonds régional d’Art contemporain (Frac) Auvergne a le plaisir de présenter l’exposition Hors-cadre qui se déploie généreusement au sein des espaces permanents du musée Crozatier.

Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 50 00

For its new collaboration with the Musée Crozatier, the Fonds régional d?Art contemporain (Frac) Auvergne is pleased to present the exhibition Hors-cadre, generously displayed in the permanent spaces of the Musée Crozatier.

