Hors Champs, La Garance, Scène nationale de Cavaillon, Cavaillon

Informations pratiques

Hors Champs 18 septembre 2026 – 18 janvier 2027 La Garance, Scène nationale de Cavaillon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2027-01-18T13:30:00+01:00 – 2027-01-18T17:30:00+01:00

Qui sont les ouvrier·es qui sèment, plantent, arrosent, soignent, font grandir, récoltent et vendent ce qu’on met dans nos assiettes ?

Iels viennent d’Espagne, du Maroc, du Sénégal, d’Équateur et de toute la France pour travailler autour de Cavaillon, dans des conditions plus ou moins précaires. Leur fonction est essentielle et leurs parcours, souvent remarquables. Pourtant, horaires et conditions de travail obligent, on les voit peu au quotidien.

L’autrice et photographe Sandra Reinflet a rencontré dix ouvrier·es agricoles et interrogé chaque personne sur son parcours, son histoire, ce qu’elle aime faire hors de son travail. Elle a ensuite réalisé un portrait en trois volets, à la lisière du documentaire et de la mise en scène, et imaginé un dispositif d’exposition qui invite les spectateur·rices à être acteur·rices de la rencontre, jouant avec le visible et l’invisible.

À première vue, n’apparaît que le fruit du travail agricole. Puis il faut accomplir un geste, ouvrir l’objet — qui évoque un retable — pour découvrir les portraits et s’intéresser à ces vies trop souvent entrevues.

La Garance, Scène nationale de Cavaillon rue du languedoc 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490786464 https://www.lagarance.com/ https://www.facebook.com/lagarance.scenenationale/;https://www.instagram.com/lagarance_cavaillon/;https://fr.linkedin.com/company/la-garance-sc%C3%A8ne-nationale-de-cavaillon;https://www.tiktok.com/@lagararance_cavaillon Créée en 1984 à Cavaillon, La Garance devient Scène nationale en 1992 et adopte son nom actuel en 2014. Unique Scène nationale du Vaucluse, elle propose une centaine de spectacles par an dans des lieux variés : théâtre, espaces publics ou patrimoniaux. Un tiers de la programmation est destiné au jeune public, avec une forte fréquentation des moins de 25 ans. Elle soutient la création contemporaine en accueillant des artistes en résidence. Le théâtre comprend une salle de 506 places assises et 1200 debout, un bar, un patio, et un hall pouvant accueillir diverses activités (ateliers, expositions…).

Depuis janvier 2022, la Scène nationale se donne pour ambition collective de « ré-enchanter le présent ». Le projet d’une poésie du quotidien, où plaisir et apprentissage vont de pair. Aussi, nous voulons ré-enchanter le présent en racontant des histoires mais en sachant aussi écouter celles de nos voisins et voisines et construire un imaginaire qui donne place et vie à toutes nos identités.

Plus qu’un lieu d’art, La Garance est un lieu d’expériences artistiques, d’expériences partagées et de vie. Les saisons à La Garance sont rythmées par les spectacles et le festival confit !, un temps fort annuel autour de l’alimentation et la création contemporaine en mai. Tous les deux ans, La Garance co-porte le Festival C’est pas du Luxe ! avec la Fondation pour le logement des défavorisés et l’association le Village. La Garance est un écosystème et co-construit ses projets avec des partenaires multiples. Trois parkings sont à votre disposition, gratuitement et à proximité immédiate du Théâtre :

> parking de la Médiathèque – stationnement gratuit durant 2h avec le disque bleu

> parking Verdun (payant la journée – gratuit à partir de 19h)

> parking de la Gare

Il y a cinq places sur le parking le plus proche de La Garance réservées aux personnes à mobilité réduite + bande de guidage jusqu’à la porte d’entrée de La Garance. C’est un théâtre de plain-pied.

Si besoin d’anticiper votre visite avec un repérage visuel :



Pour vos déplacements, optez pour les transports collectifs :

Des trains circulent entre Cavaillon et Avignon, et dans l’autre sens de et vers Marseille.

Les bus de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse desservent La Garance depuis les différents quartiers de Cavaillon.

– lignes A et D, arrêt gare routière

– ligne B, arrêt médiathèque



Qui sont les ouvrier·es qui sèment, plantent, arrosent, soignent, font grandir, récoltent et vendent ce qu’on met dans nos assiettes ?

© Sandra Reinflet