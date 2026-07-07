Informations pratiques

Labouheyre

Hors les murs du Pôle Animation

Parc de Peyre, Labouheyre Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la saison culturelle et de L’Été à Peyre, profitez d’un après-midi sportif et convivial avec du beach-volley, du teqball, du Mölkky et de nombreux petits jeux. Une animation ouverte à tous pour se dépenser et partager un moment de bonne humeur. .

Parc de Peyre, Labouheyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 96 41 animationmairie@labouheyre.fr

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English : Hors les murs du Pôle Animation

L’événement Hors les murs du Pôle Animation Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cœur Haute Lande