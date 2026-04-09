Hors les murs Festival du BDM Okali Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer
Hors les murs Festival du BDM Okali Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Camaret-sur-Mer
Hors les murs Festival du BDM Okali
Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre Dame de Rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
France, Cameroun Afro trip hop
Union entre l’Afrique des esprits et la douceur d’un néo trip-hop, Okali, porté par la voix de Gaëlle, chante en anglais, en éton (langue du centre du Cameroun), en zoulou et de plus en plus en français, dessine une partition aux rythmes proches d’une transe pacifique où la langueur a sa place.
Des textes empreints d’humanisme et d’amour sur une musique portée par Florent “l’autre” Okali sans dogme ni recette, une combinaison à leur image sincère à l’extrême, qui frappe en plein cœur.
Okali a l’instinct et en un instant séduit ceux qui suivent leur embarcation, qu’ils soient devant l’émission The Voice (2024) ou sur les plateaux d’Arte concert. Dans leur livre d’or, une spectatrice a écrit Magnifique moment entre le ciel et la terre . Tout est dit.
Mercredi 29 juillet Chapelle Notre-Dame de Rocamadour, Camaret
Billetterie sur notre site et à l’office de tourisme de Camaret (29/07)
12€ + frais de loc .
Lieu-dit Le Sillon Chapelle Notre Dame de Rocamadour Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne
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English : Hors les murs Festival du BDM Okali
L’événement Hors les murs Festival du BDM Okali Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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