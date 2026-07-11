Hort de Poma Experience TRONCENS Troncens

Informations pratiques

Troncens

Hort de Poma Experience

TRONCENS Au Poutou Troncens Gers

Tarif : – – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Se mettre à table là où tout commence

Imagine une de ces soirées d’été simples et précieuses, où l’on prend enfin le temps de se retrouver, de partager et de savourer.

Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d’accueillir le Chef Martin Leconte de la Tablée de Tillac. Le temps d’une soirée, ils vont mettre tout leur meilleur savoir faire à l’œuvre pour vous offrir un moment unique.

Autour d’une grande table en pleine nature, vivez un moment rare, où gastronomie et convivialité ne font qu’un

Cocktail des vergers

Menu en 3 temps

Accords mets & vins

☕ Café

Lieu tenu secret jusqu’au dernier moment

.

TRONCENS Au Poutou Troncens 32230 Gers Occitanie +33 7 60 82 38 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sit at the table where it all begins?

Imagine one of those simple, precious summer evenings, when we finally take the time to get together, share and enjoy.

For this new edition, we are delighted to welcome Chef Martin Leconte from La Tablée de Tillac. Over the course of an evening, they’ll put all their know-how to work to bring you a unique experience.

Around a large table in the heart of nature, experience a rare moment, where gastronomy and conviviality become one?

? Orchard cocktail

? 3-course menu

? Food & wine pairing

? Café

? Location kept secret until last minute

L’événement Hort de Poma Experience Troncens a été mis à jour le 2026-07-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65