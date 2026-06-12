Hortense Beruchet & Marcel Rossignolet Portevent Nantes
Hortense Beruchet & Marcel Rossignolet Portevent Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 20:30 –
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre
Cet événement est proposé dans le cadre de Flamboyant·e·s, un temps fort pour célébrer la culture queer, du 12 au 20 juin, à Portevent.Ces deux drôles d’oiseaux reprennent les codes du drag avec une harpe, des contes et une bonne dose de connerie ! Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette pastorale tragi-burlesque en gallo n’est pas là que pour amuser les begaod·es et les bobias ; et on se fait vite rattraper par la sagacité des contes. Du rire, de l’émotion et … du drama ! Notez qu’il n’y a pas de barrière linguistique avec le gallo : Hortense repêche toujours les naufragé·es !
Portevent Nantes 44000
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