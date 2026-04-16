HÔTEL À INSECTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
HÔTEL À INSECTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne vendredi 24 avril 2026.
Vigneux-de-Bretagne
HÔTEL À INSECTES
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Conception d’un hôtel à insectes
Sur Inscription .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
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English :
Design of an insect hotel
L’événement HÔTEL À INSECTES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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