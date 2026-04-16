HÔTEL À INSECTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

HÔTEL À INSECTES

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Conception d’un hôtel à insectes

Sur Inscription .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Design of an insect hotel

L’événement HÔTEL À INSECTES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt