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HÔTEL À INSECTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

HÔTEL À INSECTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81, Rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Vigneux-de-Bretagne

HÔTEL À INSECTES

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Conception d’un hôtel à insectes
Sur Inscription   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Design of an insect hotel

L’événement HÔTEL À INSECTES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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