Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

[ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité

En suivant les pas des fondateurs et des bienfaiteurs des Hospices Civils de Beaune, arpentez lieux de soin, lieux de promenade et lieux de charité. Depuis la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu jusqu’au petit musée de l’Hospice de la Charité, en passant par le rempart et le bastion, cheminez de l’hôpital du Moyen Âge à l’orphelinat du XVIIe siècle pour découvrir près de 600 ans d’activité hospitalière.

Dimanche 4 janvier 22 février 8 mars 12 avril 3 mai 14 juin 19 juillet 9 août 6 septembre 18 octobre 1er novembre 20 décembre

De 14h30 à 16h30

Tout public Billet Insolite Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/de-lhotel-dieu-a-lhospice-de-la-charite.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

