Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune dimanche 22 février 2026.
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:30:00
Date(s) :
2026-02-22 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-03 2026-06-14 2026-07-19 2026-08-09 2026-09-06 2026-10-18 2026-11-01 2026-12-20
En suivant les pas des fondateurs et des bienfaiteurs des Hospices Civils de Beaune, arpentez lieux de soin, lieux de promenade et lieux de charité. Depuis la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu jusqu’au petit musée de l’Hospice de la Charité, en passant par le rempart et le bastion, cheminez de l’hôpital du Moyen Âge à l’orphelinat du XVIIe siècle pour découvrir près de 600 ans d’activité hospitalière.
Dimanche 4 janvier 22 février 8 mars 12 avril 3 mai 14 juin 19 juillet 9 août 6 septembre 18 octobre 1er novembre 20 décembre
De 14h30 à 16h30
Tout public Billet Insolite Jauge limitée à 18 personnes
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/de-lhotel-dieu-a-lhospice-de-la-charite.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité
L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[ITINÉRAIRE HOSPITALIER] De l’Hôtel-Dieu à l’Hospice de la Charité Beaune a été mis à jour le 2026-01-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)