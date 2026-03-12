Beaune Underground Le plus grand réseau de caves Départ Maison Bouchard Ainé et Fils Beaune

Beaune

Beaune Underground Le plus grand réseau de caves

Départ Maison Bouchard Ainé et Fils 4 Bd Maréchal Foch Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:30:00

fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Le XVIIIe siècle marque la naissance des Maisons de vins à Beaune. Elles prospèrent et rachètent des monuments historiques, dotés de souterrains fabuleux. À vous de les découvrir à travers la visite de trois Maisons et domaines viticoles emblématiques la Maison Bouchard Ainé et Fils, le domaine Chanson et la Maison Patriarche Père et Fils !

Départ dans la cour de la Maison Bouchard Ainé et Fils

Durée 2h

Capacité 20 personnes

Organisateur Association des Climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Beaune

Visite en français .

Départ Maison Bouchard Ainé et Fils 4 Bd Maréchal Foch Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

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English : Beaune Underground Le plus grand réseau de caves

L’événement Beaune Underground Le plus grand réseau de caves Beaune a été mis à jour le 2026-04-28 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne