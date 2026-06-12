Histoire de familles La lanterne magique Beaune
Histoire de familles La lanterne magique Beaune mercredi 17 juin 2026.
Beaune
Histoire de familles
La lanterne magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Entre corps, voix et image, ce projet croise les regards du CAP ADOS (Hôpital de jour pour adolescents) et du PMO (Prestation en Milieu Ordinaire) de l’association EHCO 21 dans une aventure humaine et artistique placée sous le signe de l’écoute, de la tolérance et de la bienveillance.
Cette initiative vise plusieurs objectifs fondamentaux
Permettre l’expression de soi par le corps et la voix, dans un cadre bienveillant et structurant
Offrir aux participants des outils pour identifier, comprendre et communiquer leurs émotions
Favoriser la rencontre et la création de liens entre les jeunes, les encadrants et le public
Valoriser les compétences, les potentialités créatives et l’engagement des participants dans un processus de création collectif.
Accompagnée de la réalisatrice Mathilde Fiet, dont le regard poétique et attentif ouvre de nouvelles formes de présence, la création privilégie une approche sensible et inclusive, sans chercher la performance, mais la justesse de l’expression.
14h, Tendre(s) liens
parcours installation et balade poétique par le groupe de CAP ADOS
14h30, Un repas dans tous ses états
spectacle par le groupe de Prestations en Milieu Ordinaire (PMO)
Restitution le mercredi 17 juin à 14h00 à la Lanterne Magique à Beaune
Gratuit sur réservation
maisonjacquescopeau@gmail.fr
03 80 22 17 01
Un partenariat entre la maison Jacques Copeau, EHCO 21, Espaces Beaunois, Résidence Habitat Jeune et le Théâtre de Beaune
Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, un projet Culture-Santé 2026, DRAC ARS .
La lanterne magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 17 01 maisonjacquescopeau@gmail.com
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English : Histoire de familles
L’événement Histoire de familles Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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