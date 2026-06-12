Histoire de familles La lanterne magique Beaune

Beaune

Histoire de familles

La lanterne magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Entre corps, voix et image, ce projet croise les regards du CAP ADOS (Hôpital de jour pour adolescents) et du PMO (Prestation en Milieu Ordinaire) de l’association EHCO 21 dans une aventure humaine et artistique placée sous le signe de l’écoute, de la tolérance et de la bienveillance.

Cette initiative vise plusieurs objectifs fondamentaux

Permettre l’expression de soi par le corps et la voix, dans un cadre bienveillant et structurant

Offrir aux participants des outils pour identifier, comprendre et communiquer leurs émotions

Favoriser la rencontre et la création de liens entre les jeunes, les encadrants et le public

Valoriser les compétences, les potentialités créatives et l’engagement des participants dans un processus de création collectif.

Accompagnée de la réalisatrice Mathilde Fiet, dont le regard poétique et attentif ouvre de nouvelles formes de présence, la création privilégie une approche sensible et inclusive, sans chercher la performance, mais la justesse de l’expression.

14h, Tendre(s) liens

parcours installation et balade poétique par le groupe de CAP ADOS

14h30, Un repas dans tous ses états

spectacle par le groupe de Prestations en Milieu Ordinaire (PMO)

Restitution le mercredi 17 juin à 14h00 à la Lanterne Magique à Beaune

Gratuit sur réservation

maisonjacquescopeau@gmail.fr

03 80 22 17 01

Un partenariat entre la maison Jacques Copeau, EHCO 21, Espaces Beaunois, Résidence Habitat Jeune et le Théâtre de Beaune

Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté, un projet Culture-Santé 2026, DRAC ARS .

La lanterne magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 17 01 maisonjacquescopeau@gmail.com

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English : Histoire de familles

L’événement Histoire de familles Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)