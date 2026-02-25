Beaune Underground Faubourg St-Nicolas, ancien quartier vigneron Rue de Lorraine Beaune

Beaune Underground Faubourg St-Nicolas, ancien quartier vigneron

Rue de Lorraine Départ Porte Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Ce parcours vous dévoilera l’histoire trop méconnue de ce quartier, vous ouvrant les portes d’anciennes cours vigneronnes, des caves Saint-Nicolas (Maison Albert Bichot), du domaine Besancenot et de l’ancien couvent des Carmélites, abritant la précieuse chapelle de l’enfant Jésus.

Départ Porte Saint-Nicolas

Durée 2h

Capacité 20 personnes

Inscription obligatoire sur la billetterie de l’Office de Tourisme de Beaune

Visite en français. .

Rue de Lorraine Départ Porte Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Beaune Underground Faubourg St-Nicolas, ancien quartier vigneron Beaune a été mis à jour le 2026-02-23 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne