Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune
Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune vendredi 13 mars 2026.
Soirée jeux libres Monsieur Bidule
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
.
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 76 46 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux libres Monsieur Bidule
L’événement Soirée jeux libres Monsieur Bidule Beaune a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1