Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES] Le Labo-Histo les archives de l’Hôtel-Dieu décryptées à la loupe Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

[SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES] Le Labo-Histo les archives de l’Hôtel-Dieu décryptées à la loupe

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

2026-06-11

À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, entrez dans le laboratoire de l’Histoire ! Allez à la rencontre des métiers qui recherchent, reconstituent, écrivent ou transmettent la trame des grands évènements historiques. Des techniques de sélection et conservation des archives à celles de la lecture de documents anciens, les professionnels du patrimoine vous expliquent les secrets de rédaction de vos livres d’histoire.

Avec Olga Ponchet, directrice adjointe des Archives départementales de la Côte-d’Or & Baptiste Rameau, docteur et professeur agrégé d’histoire

Le jeudi 11 juin de 19h à 20h30

Tout Public Billet Nocturne

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/le-labo-histo-les-archives-de-lhotel-dieu-decryptees-a-la-loupe.html

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

