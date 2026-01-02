Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES] Le Labo-Histo les archives de l’Hôtel-Dieu décryptées à la loupe Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
jeudi 11 juin 2026.
Rue de l'Hôtel-Dieu Beaune
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 20:30:00
2026-06-11
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives, entrez dans le laboratoire de l’Histoire ! Allez à la rencontre des métiers qui recherchent, reconstituent, écrivent ou transmettent la trame des grands évènements historiques. Des techniques de sélection et conservation des archives à celles de la lecture de documents anciens, les professionnels du patrimoine vous expliquent les secrets de rédaction de vos livres d’histoire.
Avec Olga Ponchet, directrice adjointe des Archives départementales de la Côte-d’Or & Baptiste Rameau, docteur et professeur agrégé d’histoire
Le jeudi 11 juin de 19h à 20h30
Tout Public Billet Nocturne
Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune
> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/le-labo-histo-les-archives-de-lhotel-dieu-decryptees-a-la-loupe.html
ou en billetterie dans la limite des places disponibles .
Rue de l'Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
