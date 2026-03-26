Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune samedi 4 avril 2026.
Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 60.2 – 60.2 – 60.2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-05-24 2026-06-07 2026-10-03 2026-10-17
Enfourchez des vélos et suivez les traces du tournage du film de La Grande Vadrouille ! Depuis la cour de l’Hôtel-Dieu, partez à la découverte de l’histoire des films tournés en Bourgogne, inspirés par son patrimoine bâti et viticole. Accompagnés par deux médiateurs, vous passerez près des parcelles de vignes, vous arrêterez à la fameuse Kommandantur à Meursault puis terminerez la balade par une visite de l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune pour retrouver les décors des scènes culte jouées sur le lieu. .
Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille
L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune
2026 MOUVEMENT(S)
[RANDO-VÉLO] De Beaune à Meursault sur les traces de La Grande Vadrouille Beaune a été mis à jour le 2026-03-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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