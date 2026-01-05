Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [MÉMOIRES D’ARCHIVES] La santé mentale au XIXe siècle le début des soins psychiatriques Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

[MÉMOIRES D’ARCHIVES] La santé mentale au XIXe siècle le début des soins psychiatriques

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Les professionnels du patrimoine vous proposent de mener une investigation dans les archives de l’Hôtel-Dieu pour mieux comprendre les grands MOUVEMENT(S) historiques et médicaux du XIXe siècle à l’hôpital. À l’écoute des experts, décryptez les plans, registres, photographies ou témoignages pour reconstituer le fil des évolutions du soin.

Participez à cette visite-rencontre sur le thème de la création des soins psychiatriques ; en déambulant dans le site historique et en étudiant les archives, explorez la construction des services de psychiatrie et l’évolution de l’accompagnement des malades.

Avec Olga Ponchet, directrice adjointe des Archives départementales de la Côte-d’Or

Samedi 30 mai de 14h15 à 15h45

Tout public Billet Exploration

