Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place du Général Leclerc Beaune
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place du Général Leclerc Beaune vendredi 29 mai 2026.
Beaune
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi
Place du Général Leclerc Eglise Notre Dame Beaune Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Requiem de G. Verdi est une œuvre dramatique, puissante, et profondément expressive, mêlant la grandeur opératique à la solennité religieuse, et reste une pièce maîtresse du répertoire choral mondial.
Ce Requiem, œuvre musicale emblématique, est composée comme une messe funéraire pour quatre solistes, double chœur et orchestre. Il a été écrit en mémoire d’Alessandro Manzoni, une figure que Verdi admirait profondément, ce qui lui a valu aussi le nom de Manzoni Requiem.
À ses débuts, certains critiques ont trouvé le style de Verdi trop opératique pour une œuvre religieuse, mais l’œuvre a rapidement gagné en popularité.
Elle a été jouée dans plusieurs grandes salles européennes, notamment La Scala, et reste aujourd’hui l’un des œuvres chorales les plus fréquemment interprétées depuis Mozart. .
Place du Général Leclerc Eglise Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté opus71@sfr.fr
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English : Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi
L’événement Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Beaune a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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