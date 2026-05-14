Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place du Général Leclerc Beaune

Beaune

Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi

Place du Général Leclerc Eglise Notre Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Requiem de G. Verdi est une œuvre dramatique, puissante, et profondément expressive, mêlant la grandeur opératique à la solennité religieuse, et reste une pièce maîtresse du répertoire choral mondial.

Ce Requiem, œuvre musicale emblématique, est composée comme une messe funéraire pour quatre solistes, double chœur et orchestre. Il a été écrit en mémoire d’Alessandro Manzoni, une figure que Verdi admirait profondément, ce qui lui a valu aussi le nom de Manzoni Requiem.

À ses débuts, certains critiques ont trouvé le style de Verdi trop opératique pour une œuvre religieuse, mais l’œuvre a rapidement gagné en popularité.

Elle a été jouée dans plusieurs grandes salles européennes, notamment La Scala, et reste aujourd’hui l’un des œuvres chorales les plus fréquemment interprétées depuis Mozart. .

Place du Général Leclerc Eglise Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté opus71@sfr.fr

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English : Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi

L’événement Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Beaune a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)