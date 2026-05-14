Exposition pratique amateurs Beaux-Arts de Beaune et Chagny Porte Marie de Bourgogne Salle Tourlière Beaune

Beaune

Exposition pratique amateurs Beaux-Arts de Beaune et Chagny

Porte Marie de Bourgogne Salle Tourlière 6 Boulevard Perpreuil Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Du 20 mai au 12 juin 2026, les ateliers de pratiques amateurs, enfants, adolescents et adultes de l’école des beaux arts de Beaune et de Chagny vous invitent à venir découvrir le fruit d’une année de création à travers une exposition collective ouverte à toutes et tous.

Cette année, l’exposition s’installe dans plusieurs lieux, offrant un parcours riche et varié la salle Tourlière, le plateau prépa de l’école, ainsi que le parc de la Creuzotte, qui accueillera en plein air le travail de l’atelier paysage.

Le coup d’envoi de cette exposition sera donné lors du vernissage qui se tiendra le 20 mai 2026 à partir de 18h à l’école.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux, les proches et tous les amateurs de créations vivantes et sensibles. .

Porte Marie de Bourgogne Salle Tourlière 6 Boulevard Perpreuil Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition pratique amateurs Beaux-Arts de Beaune et Chagny

L’événement Exposition pratique amateurs Beaux-Arts de Beaune et Chagny Beaune a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1