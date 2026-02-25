Concert de Space Galvachers La Lanterne Magique Beaune

Concert de Space Galvachers

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

2026-05-22

Neuf chants issus du patrimoine oral bourguignon qui connecte le trio à ses racines. Neuf récits sans parole revisités comme des standards de jazz, avec la part collective de la mémoire humaine, avec l’envie d’inventer ce qui s’est perdu entre-temps, avec ce qu’on saura sauver de ce qui reste.

Avec ce deuxième opus, le trio renouvelle son attachement aux musiques populaires et continue de polir son prisme sonore: l’universalité qui niche dans les musiques héritées du passé. Comme si, par-delà leurs origines géographiques, toutes les formes anciennes de musiques, leur fonction, leur timbre, leur organisation, étaient avant tout connectées par le tellurisme.

Que ces formes soient nées des terres où on sait la polka, la gigue et le rigodon, des terres d’Afrique, de la Réunion et désormais de l’hexagone français. Ces trois musiciens, artisans du son, inventent aujourd’hui leurs propres Folk Songs, chansons sans chants où la mélancolie finit toujours par céder du terrain à la danse, frénétique ou élégante. .

