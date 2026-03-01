Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12 23:30:00
2026-03-12
Jeu de rôle médiéval fantastique pour toutes et tous, néophytes à experts.
Réservation obligatoire 15EUR
1 boisson et 1 grignote offertes .
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 76 46 44
