Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune

Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule

Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune Côte-d’Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12 23:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Jeu de rôle médiéval fantastique pour toutes et tous, néophytes à experts.

Réservation obligatoire 15EUR

1 boisson et 1 grignote offertes .

English : Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule

