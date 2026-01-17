Soirée dégustation printanière Maison André Goichot Beaune
Soirée dégustation printanière Maison André Goichot Beaune jeudi 21 mai 2026.
Soirée dégustation printanière
Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:30:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21
La Maison André Goichot vous attend le Jeudi 21 mai à partir de 17h30, pour fêter le printemps dans une ambiance musicale et chaleureuse.
Entrée 20€, comprenant
– la dégustation de plus de 40 références
– 2 verres de vin, appellations au choix
– petits fours gourmands .
Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 50 20 26 noemie.goichot@maisongoichot.com
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English : Soirée dégustation printanière
L’événement Soirée dégustation printanière Beaune a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1