Soirée dégustation printanière Maison André Goichot Beaune

Soirée dégustation printanière

Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:30:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

La Maison André Goichot vous attend le Jeudi 21 mai à partir de 17h30, pour fêter le printemps dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Entrée 20€, comprenant

– la dégustation de plus de 40 références

– 2 verres de vin, appellations au choix

– petits fours gourmands .

Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 50 20 26 noemie.goichot@maisongoichot.com

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English : Soirée dégustation printanière

L’événement Soirée dégustation printanière Beaune a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1