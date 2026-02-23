Beaune Underground Entre divin et vin Place Général Leclerc Beaune
Place Général Leclerc Départ Parvis de la Cathédrale Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Début : 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00
2026-06-11
Grandes propriétaires de vignes, les abbayes ont scellé le destin viticole de Beaune. Revivez cette fabuleuse histoire à travers la visite des anciennes caves des chanoines (Maison Joseph Drouhin) et de la collégiale Notre-Dame, de l’ancienne abbaye de Maizière et du couvent des Visitandines (Maison Patriarche).
Départ Parvis de la Collégiale Notre-Dame
Durée 2h
Capacité 20 personnes
Inscription obligatoire via la billetterie de l’Office de Tourisme de Beaune.
Visite en français. .
Place Général Leclerc Départ Parvis de la Cathédrale Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
