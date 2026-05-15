Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune

Beaune

Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins

Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Garden Party au voco Beaune Cité des Vins

Le jeudi 11 juin dès 18h30, profitez d’une soirée d’été conviviale et festive lors de notre Garden Party au voco Beaune Cité des Vins !

Au programme

Brasero

Bière Truck

Live Music

Pétanque

Installez-vous en terrasse, partagez une formule brasero à 25€ et profitez d’une ambiance chaleureuse entre musique, gourmandise et soirées d’été ! .

Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com

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English : Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins

L’événement Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)