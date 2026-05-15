Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune
Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune jeudi 11 juin 2026.
Beaune
Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins
Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 23:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Garden Party au voco Beaune Cité des Vins
Le jeudi 11 juin dès 18h30, profitez d’une soirée d’été conviviale et festive lors de notre Garden Party au voco Beaune Cité des Vins !
Au programme
Brasero
Bière Truck
Live Music
Pétanque
Installez-vous en terrasse, partagez une formule brasero à 25€ et profitez d’une ambiance chaleureuse entre musique, gourmandise et soirées d’été ! .
Hôtel voco Beaune Cité des Vins 3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com
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English : Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins
L’événement Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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