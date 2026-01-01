Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ESCAPE GAME PATRIMOINE] Les énigmes de la soeur apothicaire la quête de la thériaque Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

[ESCAPE GAME PATRIMOINE] Les énigmes de la soeur apothicaire la quête de la thériaque

Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune, Beaune, Côte-d'Or

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-01-23 2026-02-13 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-15 2026-07-15 2026-08-05 2026-09-04 2026-10-23 2026-11-06 2026-12-18

Urgence à l’hôpital ! La sœur apothicaire est retrouvée empoisonnée dans le laboratoire. En 3 équipes, partez en quête de l’antidote dans les salles de l’Hôtel-Dieu. Chaque parcours converge vers la même solution. Résolvez les énigmes en explorant l’histoire des Hospices Civils de Beaune et vous arriverez peut-être à guérir la sœur apothicaire dans les temps… Qui sera le premier ? À vous de jouer !

À la suite de l’enquête, débriefez en équipe et reprenez des forces le temps d’un encas pour partager vos impressions.

NOUVEAUTÉ MOUVEMENT(S) de caméra |

À l’occasion des 60 ans du tournage du film La Grande Vadrouille , retrouvez des énigmes inédites sur votre parcours, et enquêtez sur l’histoire cinématographique de l’Hôtel-Dieu.

> Vendredi 23 janvier Vendredi 13 février Vendredi 6 mars Vendredi 18 décembre de 19h à 21h

> Vendredi 3 avril Vendredi 15 mai Mercredi 15 juillet Mercredi 22 juillet Mercredi 5 août Mercredi 12 août Vendredi 4 septembre Vendredi 23 octobre Vendredi 6 novembre de 19h30 à 21h30

Tout Public Billet Nocturne

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/les-enigmes-de-la-soeur-apothicaire-la-quete-de-la-theriaque-1-1.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

