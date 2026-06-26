House of frog – le défilé Renault® Atelier Renault Paris, 8e

Informations pratiques

Cet été, Renault transforme le Défilé Renault® en terrain de jeu « feel good » avec house of frog, une exposition immersive et pop entièrement dédiée à Twingo, surnommée affectueusement « la grenouille » depuis plus de 30 ans.

Au fil d’une scénographie colorée et inédite, les visiteurs redécouvrent les modèles iconiques qui ont fait l’histoire de Twingo et découvrent la nouvelle Twingo E-Tech electric dans toutes ses teintes. Mais house of frog, c’est bien plus qu’une expo : distributeurs à bonbons, bornes d’arcade, flippers, baby-foot et boutique de produits dérivés font de ce lieu une vraie parenthèse de bonne humeur au cœur de Paris.

Tout l’été, une programmation culturelle rythmera l’expérience : soirées stand-up (en partenariat avec le Paname Art Café), DJ sets feel good, talks avec Louise Aubery et Raphaëlle Giordano, et ateliers de customisation pour petits et grands.

Ouvert tous les jours de 10h à 22h.

Accès aux événements sur inscription : https://ledefile.renault.com/fr/evenements

Du 26 juin au 20 septembre 2026 | 53 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

Entrée libre et gratuite

Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre et gratuite sous réserve d’inscription en ligne

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:00:00+02:00

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Atelier Renault 53 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, 8e



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