HOW TO BECOME A PARISIAN IN ONE HOUR ? THEATRE DES NOUVEAUTES Paris

HOW TO BECOME A PARISIAN IN ONE HOUR ?

Devenez un vrai parisien dans les magasins, restaurants, taxis, métro etc… Au terme de cette formation ludique et interactive, le Parisien n’aura plus aucun secret pour vous !Déjà plus de 800 000 spectateurs ont suivi les conseils d’Olivier Giraud. Pourquoi pas vous ?Le niveau d’anglais vous fait peur ? Rassurez-vous, nos spectateurs Français sortent du théâtre avec l’arrogante sensation d’être bilingue.Venez-vous détendre dans une atmosphère internationale où Français et expatriés se mélangent pour rire du comportement des habitants de la Capitale !Et pour les Parisiens, le miroir de votre quotidien vous attend…Dress code pour les Parisiens : Ne changez pas vos habitudes, venez en noir !Dress code pour les Provinciaux : Venez comme vous êtes mais ne nous faites pas honte !Médias :•« Une réussite totale ! Ça vous met en forme pour des mois ! » PARIS MATCH•« Le one man show d’Olivier Giraud est devenu le rendez-vous incontournable de la capitale ! » ELLE•« Learning to be French through Comedy ! » THE NEW YORK TIMES•« Une reconnaissance internationale ! » LE MONDE•« Giraud est une bête de scène, habité d’une énergie ébouriffante et d’un humour décapant ! » LE POINT•« Le spectacle est un triomphe ! » LE FIGARO•« The expert on Parisian behavior! » CNN•«The audience is in tears of laughter ! » TIME OUT •« A guide to Parisian rudeness on a packed Theater » THE SYDNEY MORNING HERALD

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 75009 Paris 75