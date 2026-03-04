HOWARD ZINN UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE 2, Ciné Manivel, Redon

HOWARD ZINN UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE 2 Jeudi 5 mars, 20h10 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:10:00+01:00 – 2026-03-05T22:11:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:10:00+01:00 – 2026-03-05T22:11:00+01:00

Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvrières et aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain. Le travail d’Howard Zinn s’est opposé aux mythes fondateurs depuis Christophe Colomb et s’impose aujourd’hui comme un contre-feu à la guerre idéologique menée par Donald Trump, qui en a fait sa bête noire en histoire.

Jeudi 5 mars à 20h10 : Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Olivier Azam

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3571?showId=72486 »}]

