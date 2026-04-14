LOS SUENOS QUE COMPARTIMOS, Ciné Manivel, Redon

LOS SUENOS QUE COMPARTIMOS Dimanche 19 avril, 18h00 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T20:00:00+02:00

Dans une année 2050 utopique, l’humanité a pris conscience de l’importance de préserver la vie. Depuis ce futur rêvé, nous nous tournons vers les étapes qui l’ont rendu possible : des communautés qui se sont organisées, des résistances qui se sont unies et des visions communes qui ont traversé les frontières. Ce voyage nous emmène dans différents territoires du monde où des peuples divers ont défié le système et se sont unis autour d’un objectif commun : protéger la vie.

Un regard plein d’espoir qui invite à réenchanter le monde à partir de

l’organisation communautaire.

Dimanche 19 avril à 18h00

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Valentina Leduc

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3618?showId=73450 »}]

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