HS TRAGÉDIES ORDINAIRES – Cie Puppet Sporting Club Théâtre Aux Croisements Perpignan

HS TRAGÉDIES ORDINAIRES – Cie Puppet Sporting Club Vendredi 20 mars 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Début : 2026-03-20T19:30:00 – 2026-03-20T22:00:00

Fin : 2026-03-20T19:30:00 – 2026-03-20T22:00:00

La marionnette permet de rendre visible l’invisible et de dire l’indicible.

Quatre histoires ordinaires de harcèlement et de domination, dans lesquelles se rencontrent différents acteurs de cette méca- nique de la violence.

Thématiques : harcèlement, adolescence, marionnette, acceptation de soi et altérité.

Mise en scène : Luci Lalauze / Dramaturgie, aide a la mise en scène : Éléonore Antoine Snowden /Jeu & manipulation : Luci Lalauze, Flavie Chauvin, Valérian Collot / Regard extérieur : Claire Latarget / Scénographie, création lumière et sonore : Mathieu L’Ha- ridon / Conception & création des marionnettes : Romain Duverne / Photographie : Valérian Collot.

Durée : 60 min. A partir de 12 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/hs-tragedies-ordinaires-cie-puppet-sporting-club »}]

