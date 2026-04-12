Hugo et les femmes Auditorium du MA.AT Arcachon
Hugo et les femmes Auditorium du MA.AT Arcachon lundi 4 mai 2026.
Arcachon
Hugo et les femmes
Auditorium du MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 15:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Par Béatrice DELLEA
Professeur de Lettres Conférencière en Littérature, Arts et Histoire
Il y eut Sophie, la Mère majuscule, puis Adèle, l’épouse d’une vie, et enfin il y eut la superbe Juliette. Mais pendant cette épopée qui dura un demi-siècle, bien d’autres femmes illuminèrent le parcours de Victor Hugo, à commencer par Léonie.
Et comme dans tous les domaines de sa longue vie, qu’il s’agisse ici de désir ou d’amour, le poète est hors-normes !
C’est dans une extraordinaire cavalcade sentimentale et sexuelle que nous allons suivre le grand homme, de sa jeunesse à sa mort à 83 ans. .
Auditorium du MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
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English : Hugo et les femmes
L’événement Hugo et les femmes Arcachon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Arcachon
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