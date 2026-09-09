Informations pratiques

Troyes

Hugues Lavigne

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 21:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel !

Attention Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenu.e.s !





Coucou !

Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile…!

Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.

Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…

Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…



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Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…

Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !

Hugues .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Hugues Lavigne Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne