Hugues Lavigne Troyes
mercredi 18 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Hugues Lavigne
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 21:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Humoriste toulousain et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Hugues vous propose un véritable show mêlant stand-up et visuel !
Attention Spectacle 100% hyperactif, vous êtes prévenu.e.s !
Coucou !
Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH). Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile…!
Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.
Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…
Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…
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Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…
Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible !
Hugues .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Hugues Lavigne Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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