Hagetmau

Human Sun Festival

274 Rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le samedi de 14h30 à 16h30, un atelier danse ouvert à toutes (12 places max) sera proposé au tarif de 20€. Le dimanche dès 16h, exposition et espaces d’échange puis à 18h, spectacle “Les Fils d’Or” , suivi d’une table ronde avec des actrices du territoire.

Cet événement artistique, engagé et solidaire, porté par l’association Human Sun, a pour objectif de sensibiliser autour de sujets de société importants. L’édition 2026 mettra notamment en lumière la thématique des violences sexuelles.

Le samedi de 14h30 à 16h30, un atelier danse ouvert à toutes (12 places max) sera proposé au tarif de 20€. Le dimanche dès 16h, exposition et espaces d’échange puis à 18h, spectacle “Les Fils d’Or” , suivi d’une table ronde avec des actrices du territoire.

L’ensemble des bénéfices du festival permettra de financer des actions d’accompagnement et de soutien pour les personnes victimes de violences, d’isolement et de précarité, en faisant appel à des professionnels du territoire. .

274 Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Human Sun Festival

On Saturday, from 2:30 to 4:30 pm, a dance workshop open to all (max. 12 places) will be offered at a cost of ?20. On Sunday, starting at 4pm, there will be an exhibition and discussion areas, followed at 6pm by a show entitled Les Fils d?Or? followed by a round-table discussion with local actresses.

L’événement Human Sun Festival Hagetmau a été mis à jour le 2026-05-04 par Landes Chalosse