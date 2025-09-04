Théâtre Chalosse Tursan en Scènes Bienvenue à Golgotha Salle Aquitaine Hagetmau

Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Hagetmau, la troupe de « La Dame Blanche » de Bon-Encontre présente la pièce Bienvenue à Golgotha d’Estéban Beraldo et Laurent Joubert.

Pour sa lune de miel, un couple a réservé via une célèbre nouvelle application, une maison à Chypre. A peine ont-ils posé leurs valises que les jeunes mariés voient surgir deux retraités qui ont loué la même maison pour la même période. Ils n’ont guère le temps de songer à cohabiter qu’un séminaire d’hôtesses de l’air passe le seuil de la résidence de vacances. .

Salle Aquitaine Rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@ctes40.fr

One Friday a month, the canton gets into the swing of theater! Tonight in Hagetmau, Bon-Encontre’s « La Dame Blanche » troupe presents Bienvenue à Golgotha (Welcome to Golgotha) by Estéban Beraldo and Laurent Joubert.

An einem Freitag im Monat steht der Kanton ganz im Zeichen des Theaters! Heute Abend führt in Hagetmau die Theatergruppe « La Dame Blanche » aus Bon-Encontre das Stück Bienvenue à Golgotha von Estéban Beraldo und Laurent Joubert auf.

Un venerdì al mese, il Cantone si dà al teatro! Stasera a Hagetmau, la troupe « La Dame Blanche » di Bon-Encontre presenta Bienvenue à Golgotha (Benvenuti al Golgota) di Estéban Beraldo e Laurent Joubert.

Un viernes al mes, el cantón se mete en el teatro Esta noche, en Hagetmau, la compañía « La Dame Blanche » de Bon-Encontre presenta Bienvenue à Golgotha (Bienvenido al Gólgota), de Estéban Beraldo y Laurent Joubert.

