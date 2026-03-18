Humour Arnaud Tsamère Tous contraints Atrium Dax
jeudi 18 février 2027 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Humour Arnaud Tsamère Tous contraints
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 20:30:00
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Maître incontesté de l’humour absurde en France, Arnaud Tsamere pose ses valises à Dax.
Après le succès de son spectacle 2 mariages et un enterrement , l’interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac et la tournée triomphale du Trio, Arnaud Tsamere aspirait à un repos bien mérité.
C’était sans compter les plans de son producteur Jérémy Ferrari qui lui a fait signer à cette époque un contrat l’obligeant à monter sur scène pour un spectacle solo supplémentaire en 2026/2027.
Partie du contrat qu’Arnaud a quelque peu oubliée .
À la clef une sanction financière de 27,2 millions d’euros en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
Dans quel état allons-nous retrouver notre cher Arnaud ? Est-il prêt ? Est-il assez riche pour envoyer Jérémy Ferrari se faire foutre ?
Une chose est sûre, lui comme nous, sommes Tous contraints .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Humour Arnaud Tsamère Tous contraints
L’événement Humour Arnaud Tsamère Tous contraints Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
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