Humour Arnaud Tsamère Tous contraints Atrium Dax

Informations pratiques

Dax

Humour Arnaud Tsamère Tous contraints

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Maître incontesté de l’humour absurde en France, Arnaud Tsamere pose ses valises à Dax.

Après le succès de son spectacle 2 mariages et un enterrement , l’interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac et la tournée triomphale du Trio, Arnaud Tsamere aspirait à un repos bien mérité.

C’était sans compter les plans de son producteur Jérémy Ferrari qui lui a fait signer à cette époque un contrat l’obligeant à monter sur scène pour un spectacle solo supplémentaire en 2026/2027.

Partie du contrat qu’Arnaud a quelque peu oubliée .

À la clef une sanction financière de 27,2 millions d’euros en cas de manquement à ses obligations contractuelles.

Dans quel état allons-nous retrouver notre cher Arnaud ? Est-il prêt ? Est-il assez riche pour envoyer Jérémy Ferrari se faire foutre ?

Une chose est sûre, lui comme nous, sommes Tous contraints .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Humour Arnaud Tsamère Tous contraints

L’événement Humour Arnaud Tsamère Tous contraints Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax