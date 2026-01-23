Humour Barmanes Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
Barmanes est une immersion d’une journée dans le corps d’une femme, serveuse, en France, aujourd’hui. 20h30.Tout public
English : Humour Barmanes
Barmanes is a one-day immersion into the body of a waitress in France today. 20h30.
