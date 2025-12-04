Humour Didou dans On n’est pas bien là ? L’Appart café Bourg-lès-Valence
Humour Didou dans On n’est pas bien là ? L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 6 mars 2026.
Humour Didou dans On n’est pas bien là ?
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 20:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Didou, that’s his nickname… His real name has already been taken by a serial killer.
L’événement Humour Didou dans On n’est pas bien là ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme