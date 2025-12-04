Humour Didou dans On n’est pas bien là ? L’Appart café Bourg-lès-Valence

Humour Didou dans On n’est pas bien là ?

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 20:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Didou, that’s his nickname… His real name has already been taken by a serial killer.

