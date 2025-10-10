Humour D’jal Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Humour D'jal Ateliers magiques de Dani Lary Barbières samedi 7 mars 2026.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !
After two sold-out shows, more than 200 performances and thousands of spectators, D?jal is back with a new show combining even crazier characters and even crazier situations!
