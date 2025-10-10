Humour D’jal Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Humour D’jal

Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

After two sold-out shows, more than 200 performances and thousands of spectators, D?jal is back with a new show combining even crazier characters and even crazier situations!

