Humour et musique (HEM) Parc de la mairie Mervent
mardi 11 août 2026 · Parc de la mairie · Mervent
Informations pratiques
Mervent
Humour et musique (HEM)
Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre des animations de l’été à Mervent
Un duo composé de Jean Claude Mallet et Line Dempuré. Animation, accordéon, chants, sketchs. .
Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10
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English :
As part of the events in %E9t%E9 %E0 Mervent
L’événement Humour et musique (HEM) Mervent a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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