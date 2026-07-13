Humour et musique (HEM) Parc de la mairie Mervent

mardi 11 août 2026 · Parc de la mairie · Mervent

Informations pratiques

Mervent

Humour et musique (HEM)

Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre des animations de l’été à Mervent

Un duo composé de Jean Claude Mallet et Line Dempuré. Animation, accordéon, chants, sketchs. .

Parc de la mairie Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10

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English :

As part of the events in %E9t%E9 %E0 Mervent

L’événement Humour et musique (HEM) Mervent a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin