Humour: Julien Santini Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Julien Santini

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !

Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter Santini?s world and you?ll discover that anything is possible on stage!

Between stand-up and offbeat humor, the actor shares his observations and experiences, juggling poetry and audacity throughout the show.

L’événement Humour: Julien Santini Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme