Humour + Mega Surf Amiens

Humour + Mega Surf

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Humour Post-Punk | UK 22h00

Originaire de Glasgow, le groupe s’est formé pendant les confinements de 2021, écrivant et enregistrant ses morceaux à la maison, avec pour point de départ les textes d’Andreas. Parfois, ils parlent de la déception qu’on inflige aux autres, parfois de la mort d’un animal, parfois encore de ce besoin de dire quelque chose quand on n’a rien de vraiment important à dire.

Mega Surf No wave | FR-80 21:00

Mega Surf expérimente et mélange les registres. Si bien qu’on les qualifie parfois de “rock indé”, “post-punk”, “math rock” ou encore “indie noise”…

C’est dans l’expression “no wave” que Mega Surf s’identifie leur goût pour la dissonance, les changements de signature rythmique et l’émancipation des compositions classiques “couplet refrain”, rappellent ce style sans étiquette, sous l’étendard de la pure expérimentation. Le groupe choisit de défendre différentes ambiances au sein de leurs lives, et parfois même, au sein d’un seul morceau.

Humour Post-Punk | UK 22h00

Originaire de Glasgow, le groupe s’est formé pendant les confinements de 2021, écrivant et enregistrant ses morceaux à la maison, avec pour point de départ les textes d’Andreas. Parfois, ils parlent de la déception qu’on inflige aux autres, parfois de la mort d’un animal, parfois encore de ce besoin de dire quelque chose quand on n’a rien de vraiment important à dire.

Mega Surf No wave | FR-80 21:00

Mega Surf expérimente et mélange les registres. Si bien qu’on les qualifie parfois de “rock indé”, “post-punk”, “math rock” ou encore “indie noise”…

C’est dans l’expression “no wave” que Mega Surf s’identifie leur goût pour la dissonance, les changements de signature rythmique et l’émancipation des compositions classiques “couplet refrain”, rappellent ce style sans étiquette, sous l’étendard de la pure expérimentation. Le groupe choisit de défendre différentes ambiances au sein de leurs lives, et parfois même, au sein d’un seul morceau. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Humor Post-Punk | UK 10:00 pm

Hailing from Glasgow, the band formed during the confines of 2021, writing and recording their songs at home, using Andreas? lyrics as a starting point. Sometimes they’re about disappointment in others, sometimes about the death of an animal, sometimes about the need to say something when there’s nothing really important to say.

Mega Surf No wave | FR-80 21:00

Mega Surf experiment and mix registers. So much so that they are sometimes described as ?indie rock?, ?post-punk?, ?math rock? or ?indie noise?…

Mega Surf identify themselves with the term ?no wave?: their taste for dissonance, rhythmic signature changes and emancipation from classic ?verse/chorus? compositions are reminiscent of this unlabeled style, under the banner of pure experimentation. The band chooses to champion different moods within their live shows, and sometimes even within a single track.

L’événement Humour + Mega Surf Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS