Humour Ouverture de saison + Offre spéciale Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc
vendredi 2 octobre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Humour Ouverture de saison + Offre spéciale
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Deux musiciens pour le prix d’un !
Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix.
Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais ou tout est revu à la baisse, même la qualité.
Normal, c’est du discount.
Réservation obligatoire .
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Humour Ouverture de saison + Offre spéciale
L’événement Humour Ouverture de saison + Offre spéciale Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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