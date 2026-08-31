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Humour Ouverture de saison + Offre spéciale Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

vendredi 2 octobre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue Henri Odièvre
Adresse
Le SiRoCo
Ville
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Romain-de-Colbosc

Humour Ouverture de saison + Offre spéciale

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Deux musiciens pour le prix d’un !

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix.

Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais ou tout est revu à la baisse, même la qualité.
Normal, c’est du discount.

Réservation obligatoire   .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92 

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English : Humour Ouverture de saison + Offre spéciale

L’événement Humour Ouverture de saison + Offre spéciale Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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