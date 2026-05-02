Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise

Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Vincent Roca: comment un homme qui a décidé de se taire va mettre plus d’une heure pour y arriver…

Pierre Aucaigne: il vient spécialement de Suisse dans notre beau Théâtre d’Ardoise pour nous faire mourir de rire.

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Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Vincent Roca: how a man who has decided to keep his mouth shut is going to take over an hour to do it…

Pierre Aucaigne: he comes specially from Switzerland to our beautiful Théâtre d’Ardoise to make us die laughing.

L’événement Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes