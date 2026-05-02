Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron
Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron vendredi 21 août 2026.
Dolus-d’Oléron
Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise
Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Vincent Roca: comment un homme qui a décidé de se taire va mettre plus d’une heure pour y arriver…
Pierre Aucaigne: il vient spécialement de Suisse dans notre beau Théâtre d’Ardoise pour nous faire mourir de rire.
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Route de Bellevue Chenal d’Arceau Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Vincent Roca: how a man who has decided to keep his mouth shut is going to take over an hour to do it…
Pierre Aucaigne: he comes specially from Switzerland to our beautiful Théâtre d’Ardoise to make us die laughing.
L’événement Humour Vincent ROCA et Pierre AUCAIGNE Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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