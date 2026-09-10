HYPER DURAS ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HYPER DURAS

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Spectacle présenté en partenariat avec la Médiathèque départementale, la compagnie bénéficiera d’une tournée en Haute-Garonne.

L’été, la pluie, la plage, les colonies de vacances, la solitude, la télé allumée et l’imagination fertile d’une écrivaine.

Nous sommes en 1980, Marguerite Duras est appelée par le journal Libération pour écrire une chronique qui sera publiée chaque semaine cet été-là. Qu’à cela ne tienne, elle écrira bien ce qu’elle veut. Entre réalisme et fantastique, on navigue au cœur d’un journal intime troublant.

Hyper Duras est une plongée décalée dans l’univers d’une écrivaine autant détestée qu’adorée. Où il est question de la grève en Pologne, d’un requin original, d’une intervieweuse italienne, du prix du jambon. Du temps qui passe. De ce qui nous échappe. Une traversée dans les eaux durassiennes où se côtoient désespoir, mégalomanie, humour et poésie.

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

Presented in partnership with the Departmental Media Library, the company will embark on a tour of Haute-Garonne.

L’événement HYPER DURAS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE