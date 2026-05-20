Hypn’ose Théâtre Beheria Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

Hypn’ose Théâtre Beheria

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05 2027-02-06

Hypn’ose

Giorda

(Chalon sur Saône)

Laissez Giorda vous emmener dans son univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement. HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.

Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule nos certitudes. Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.

Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique. Prêts à rêver ?

Dès 12 ans

Durée 1h30 .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : Hypn’ose Théâtre Beheria

L’événement Hypn’ose Théâtre Beheria Bidart a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bidart