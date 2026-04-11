I AM FEZ Composition électro La Loco Quimperlé

Quimperlé

I AM FEZ Composition électro

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 23:00:00

fin : 2026-08-21 03:00:00

Date(s) :

2026-08-21

I Am Fez se distingue par ses performances en direct. Il utilise une configuration de live machine compacte pour créer de la musique électronique en direct. Son approche est unique il invite souvent le public à participer directement à la création sonore, en enregistrant et en samplant les voix et les sons des spectateurs pour les intégrer à ses compositions.

C’est remuant, drôle et totalement participatif ! Bien connu pour ses maniFEZtations, ainsi que pour ses créations délirantes sur youtube, I Am Fez a la particularité de vous embarquer dans son expérience collaborative !

L’artiste se définit comme un pro de l’impro et un loofoque de la loop , jouant sur les mots pour exprimer son amour pour l’improvisation et la création spontanée. Il a su se faire un nom dans la scène musicale Rennaise et est régulièrement présent dans des festivals et des événements, où il continue de surprendre et de faire danser son public grâce à son univers créatif et sans filtre.

Entre techno et trance, Fez va se déchainer pour et avec vous. Le son de I am Fez, petit génie du son digital, c’est VOUS qui le créez avec lui ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : I AM FEZ Composition électro

L’événement I AM FEZ Composition électro Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS