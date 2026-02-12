« I am Martin Parr » de Lee Shulmann Bibliothèque Georges Brassens Paris
« I am Martin Parr » de Lee Shulmann Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 6 mars 2026.
En 1994, Martin Parr rejoint
l’agence Magnum, devenant l’un des photographes les plus emblématiques de son
époque. Derrière ses clichés iconiques, découvrez un photographe audacieux,
dont l’obsession pour ses sujets, ses cadres et ses couleurs a révolutionné la
photographie contemporaine.
Le film sera suivi d’une présentation de l’œuvre de Martin
Parr et un temps d’échanges avec Agnès Vergnes présidente du Photoclub Paris
Val-de-Bièvre.
Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre réunit plus de 300
adhérents et propose 50 à 60 animations par mois : studios, sorties, cours,
ateliers, analyse d’images. Il organise la Foire internationale de la photo à
Bièvres, le Mois de la photo du 14e en partenariat avec la Mairie du
14e, le Salon Daguerre.
Projection dans le cadre du Mois de la photo et du Bicentenaire de la Photographie, en partenariat avec le Photoclub Paris Val-de-Bièvre.
Le vendredi 06 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-06T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T21:00:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Georges Brassens et trouvez le meilleur itinéraire