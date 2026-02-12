En 1994, Martin Parr rejoint

l’agence Magnum, devenant l’un des photographes les plus emblématiques de son

époque. Derrière ses clichés iconiques, découvrez un photographe audacieux,

dont l’obsession pour ses sujets, ses cadres et ses couleurs a révolutionné la

photographie contemporaine.

Le film sera suivi d’une présentation de l’œuvre de Martin

Parr et un temps d’échanges avec Agnès Vergnes présidente du Photoclub Paris

Val-de-Bièvre.

Le Photoclub Paris Val-de-Bièvre réunit plus de 300

adhérents et propose 50 à 60 animations par mois : studios, sorties, cours,

ateliers, analyse d’images. Il organise la Foire internationale de la photo à

Bièvres, le Mois de la photo du 14e en partenariat avec la Mairie du

14e, le Salon Daguerre.

Projection dans le cadre du Mois de la photo et du Bicentenaire de la Photographie, en partenariat avec le Photoclub Paris Val-de-Bièvre.

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



