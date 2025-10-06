I MUVRINI – 6MIC Aix En Provence

I MUVRINI Début : 2026-03-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC présente : I MUVRINI reviennent avec NULU 33 (« nuage 33 »), onze chansons tracées au pinceau, dans la force de ce sensible qui leur est singulier. I MUVRINI, groupe de frères, célèbrent ce qui vit, ce qui donne, ce qui passionne. Ils clament ce qui marche, ce qui rêve, ce qui nous élève.Pour dessiner, « ce qui est plus grand que nous », ils ont construit cette échelle de chansons. De marche en marche, comme un escalier du coeur, ils ont posé sur ce Nuage 33 une symphonie sans frontières dont la devise est tout un chemin : « Que rien ne nous sépare ! ».Porté par quatre des plus belles voix de Corse, I MUVRINI porte au coeur cette parenté avec tous les rivages de Méditerranée : le Blues corse y rencontre une guitare portugaise, les choeurs africains de César Anot rejoignent le « Fado » des Corses, le groove urbain épouse le chant des Terres, la merveilleuse voix soprano de Kelly Poukens les rejoint, des choeurs d’enfants subliment les refrains.En 2025, de leur NULU 33, ils grimpent sur les cimes.Retrouvez I Muvrini en tournée en 2025 et au 6MIC en mars 2026 !Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13