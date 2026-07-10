Informations pratiques

Figari

I Scontri Figaresi, 5ème édition

Village Figari Corse-du-Sud

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-09

Préparez-vous pour quatre jours de musique exceptionnelle, de rencontres culturelles et de festivités inoubliables. Programmation à venir, à suivre sur nos réseaux sociaux

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Village Figari 20114 Corse-du-Sud Corse +33 6 11 52 11 74 associuscontru20114@gmail.com

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English :

Get ready for four days of exceptional music, cultural encounters, and unforgettable festivities. The lineup is coming soon—stay tuned on our social media channels.

L’événement I Scontri Figaresi, 5ème édition Figari a été mis à jour le 2026-07-10 par Porto Vecchio Tourisme