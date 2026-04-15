IA et tourisme : choisir et intégrer ses outils IA, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno
IA et tourisme : choisir et intégrer ses outils IA, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno jeudi 16 avril 2026.
IA et tourisme : choisir et intégrer ses outils IA Jeudi 16 avril, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T14:15:00+02:00
Fin : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T14:15:00+02:00
Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse
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