IA et tourisme : choisir et intégrer ses outils IA, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno

IA et tourisme : choisir et intégrer ses outils IA Jeudi 16 avril, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T14:15:00+02:00

Fin : 2026-04-16T13:30:00+02:00 – 2026-04-16T14:15:00+02:00

Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse

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